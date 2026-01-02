Ричмонд
Запуск фейерверков в Новосибирске мог завершиться трагедией

В новогоднюю ночь на улице Беловежской, 50 в Новосибирске произошел опасный инцидент с пиротехникой. Во время запуска фейерверка салютные заряды начали разлетаться в разные стороны, создавая угрозу для окружающих.

Источник: Соцсети

По данным Telegram-канала АСТ-54 Black, снаряды повредили припаркованные автомобили и едва не попали в прохожих. В зоне опасности оказались случайные пешеходы, в том числе женщина с маленьким ребенком.

Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отменили новогодний салют. Мэр города Максим Кудрявцев посчитал его запуск в текущих условиях неуместным.