Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 января

Овнам сегодня лучше ждать вечера, когда появятся важные сведения и конкретные поводы для действий. Ранние часы могут пройти в неопределенности, задержках и отсутствии нужной информации. К концу дня возможны новости из учреждений, предложения или контакты с людьми, которые имеют значение.