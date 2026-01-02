В Госдуме рассказали, как работающие пенсионеры получат прибавку в 2026 году

В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий уволившимся пенсионерам.
Работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались с 2016 по 2024 год, после увольнения получат полную прибавку с учетом всех пропущенных повышений. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Если работающий пенсионер получал пенсию, которая не индексировалась до 2025 года, то в случае, если он уволится, она будет еще доиндексирована», — рассказал депутат в беседе с ТАСС. Он напомнил, что с 2025 года возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая была заморожена в 2016 году.
Нилов также уточнил, что неработающим пенсионерам предоставляется доплата до уровня прожиточного минимума, если размер их пенсии оказывается ниже. Однако работающие пенсионеры этой доплаты лишены. При увольнении право на такую социальную доплату у них возобновляется.
Кроме того, Нилов рассказал о ежегодном перерасчете пенсий работающим пенсионерам 1 августа. Увеличение происходит за счет дополнительных пенсионных баллов, накопленных за период работы. При этом депутат отметил существующее ограничение: за год работающему пенсионеру может быть начислено не более трех баллов.
Ранее россиянам рассказали об изменениях в пенсиях, пособиях и зарплатах с 2026 года, передает «Национальная служба новостей». Так, страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6% с января. В результате этой меры средняя пенсия по старости вырастет на 1900 рублей. Перерасчет будет произведен автоматически для всех получателей.