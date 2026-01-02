В Госдуме рассказали, как работающие пенсионеры получат прибавку в 2026 году

«Если работающий пенсионер получал пенсию, которая не индексировалась до 2025 года, то в случае, если он уволится, она будет еще доиндексирована», — рассказал депутат в беседе с ТАСС. Он напомнил, что с 2025 года возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая была заморожена в 2016 году.