Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более четырех часов прождали новосибирцы вылет рейса из Москвы

Пассажиры из Новосибирска столкнулись с многочасовыми задержками рейсов в аэропорту Домодедово. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Толмачево, информация о сбоях в расписании появилась в ночь на 2 января.

Источник: Sib.fm

Речь идет о двух рейсах по маршруту «Москва — Новосибирск». Первый самолет должен был прибыть в 04:45, однако расчетное время прилета перенесли на 09:00. Еще один рейс с запланированным прибытием в 07:10 ожидался лишь к 12:55. В обоих случаях пассажирам пришлось провести в аэропорту порядка четырех часов сверх расписания.

Кроме того, в новогоднюю ночь, 1 января, были отменены два вылета из Новосибирска — в Астану, запланированный на 03:00, и в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 07:30.