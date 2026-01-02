Более четырех часов прождали новосибирцы вылет рейса из Москвы

Речь идет о двух рейсах по маршруту «Москва — Новосибирск». Первый самолет должен был прибыть в 04:45, однако расчетное время прилета перенесли на 09:00. Еще один рейс с запланированным прибытием в 07:10 ожидался лишь к 12:55. В обоих случаях пассажирам пришлось провести в аэропорту порядка четырех часов сверх расписания.