Более четырех часов прождали новосибирцы вылет рейса из Москвы

Речь идет о двух рейсах по маршруту «Москва — Новосибирск». Первый самолет должен был прибыть в 04:45, однако расчетное время прилета перенесли на 09:00. Еще один рейс с запланированным прибытием в 07:10 ожидался лишь к 12:55. В обоих случаях пассажирам пришлось провести в аэропорту порядка четырех часов сверх расписания.
Кроме того, в новогоднюю ночь, 1 января, были отменены два вылета из Новосибирска — в Астану, запланированный на 03:00, и в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 07:30.