Гид от челябинского врача: как превратить новогодние каникулы в оздоровительный марафон

Умеренность в питании. Врач призывает противостоять соблазну чрезмерного и несбалансированного питания. Рекомендуется осознанно подходить к выбору блюд на праздничном столе, отдавая предпочтение более легким вариантам и контролируя размер порций. Сохранение режима дня. Каникулы — не повод для полного хаоса в распорядке. Допустимы отклонения от привычного времени сна и подъема, но не более чем на 1,5−2 часа. Это поможет легко вернуться к рабочему ритму после праздников без усталости и стресса. Планирование активностей. Чтобы избежать соблазна провести все каникулы пассивно, врач советует заранее планировать дела на каждый день. Это могут быть семейные выезды на природу, культурные мероприятия, домашние игры или спортивные активности. Цифровой детокс. Новогодние праздники — идеальное время, чтобы сознательно ограничить время в мессенджерах и социальных сетях. Такая «перезагрузка» снизит информационный шум, позволит восстановить силы нервной системы и уделить больше качественного внимания близким и самому себе. Регулярная физическая активность. Вопреки распространенному мнению, отдых — это не полное бездействие. Именно движение поддерживает высокий уровень энергии, бодрости и отличного настроения. Не обязательно идти в спортзал — подойдут домашние тренировки, танцы или активные игры с детьми. Прогулки на свежем воздухе. Самый доступный и полезный вид активности — ходьба. Праздничная неделя отлично подходит для долгих прогулок по украшенному городу, паркам или зимнему лесу. Главное — одеваться по погоде, чтобы не переохладиться. Общение для души. Праздники стоит использовать как возможность для встреч с теми, кто действительно дорог, чье общество заряжает позитивом, вдохновляет и дарит ощущение счастья. Живое, теплое общение — мощный ресурс для психического здоровья.