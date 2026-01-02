Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в Новый год

РИА Новости: распитие алкоголя на улице в праздники грозит штрафом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а для несовершеннолетних — постановкой на учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

«Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500−1500 рублей», — сказала юрист.

Глебова добавила, что если алкоголь распивал несовершеннолетний до 16 лет, то ответственность понесут его родители или иные законные представители, которые получат штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.

Кроме того, родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточнила она.

«Сам несовершеннолетний может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних», — заключила Глебова.