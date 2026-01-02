Живов: главаря РДК Капустина ликвидируют его кураторы

Основатель «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) Денис Капустин**, если действительно жив, а его смерть была инсценировкой, в конечном счете все равно будет ликвидирован. Произойти это может от рук его же кураторов, сказал aif.ru военный блогер Алексей Живов.
Напомним, сообщалось, что в ночь на 27 декабря Капустин** был ликвидирован ударом беспилотника по автомобилю. В РФ главарь РДК* заочно приговорен к пожизненному сроку, в том числе за организацию нападения на села в Брянской области. Жертвами тогда стали двое мирных жителей, еще два человека пострадали.
Накануне было опубликовано видео с Капустиным** и главой ГУР Будановым**, на котором последний отметил, что убийство основателя РДК* было инсценировано, чтобы выявить российских агентов в его окружении.
«Не исключено, что Капустин**, если жив, в итоге закончит свои дни от рук собственных кураторов. Важно понимать: он — лишь временный инструмент в руках киевского режима. Его фигура используется, прежде всего, для вербовки радикалов и неонацистов всех мастей, включая обладателей российских паспортов, для участия в террористических вылазках», — отметил Живов.
Кроме того, добавил военный эксперт, личность Капустина** служит удобным «ширмой» для легализации диверсионных акций: достаточно вспомнить нападение на Белгородскую область, где ключевым медийным лицом выступал именно РДК*.
«Однако срок годности таких “инструментов” ограничен. Как только в ГУР решат, что Капустин** полностью отыграл свою роль и стал балластом, его ликвидация станет лишь вопросом времени. Для украинских спецслужб он — не союзник, а отработанный ресурс», — подытожил Живов.
Ранее Живов отметил, что до тех пор пока физически Капустин** при свидетелях не появится живым, говорить о том, что его смерть является инсценировкой, преждевременно. Он также назвал способы ликвидации террориста из РДК*.
*Признана террористической и запрещена в России.
**Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов.