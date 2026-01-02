«Вам посылка»: россиянам перечислили популярные фразы мошенников

МВД также предупредило о других типичных схемах. Мошенники могут звонить от имени «Почты России» с фразой о заказном письме, от лица учебных заведений — с угрозой недопуска к экзамену и предложением пройти тест, или представляться сотрудниками службы безопасности, правоохранительных органов и прокуратуры.