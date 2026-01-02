Ричмонд
«Вам посылка»: россиянам перечислили популярные фразы мошенников

В МВД перечислили фразы мошенников для афер с кодом на Госуслугах.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники, чтобы завладеть кодом доступа к «Госуслугам», часто притворяются работниками служб доставки или других компаний. Так аферисты используют заготовленные фразы, например: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные пресс-центра МВД.

«Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале “Госуслуги”», — передал собеседник агентства.

МВД также предупредило о других типичных схемах. Мошенники могут звонить от имени «Почты России» с фразой о заказном письме, от лица учебных заведений — с угрозой недопуска к экзамену и предложением пройти тест, или представляться сотрудниками службы безопасности, правоохранительных органов и прокуратуры.

Помимо этого, от имени коммунальщиков мошенники могут спрашивать о количестве ключей при замене домофона. «Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей?», — могут спрашивать аферисты.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать деньги якобы за возврат оплаты билетов на свидание.