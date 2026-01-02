Новосибирский зоопарк сообщил о подорожании билета на 200 рублей

Теперь взрослый билет можно купить за 700 рублей, а льготный за 350 рублей. В 2025 году входной билет стоил 500 рублей, цена льготного билета осталась прежней. Также зоопарк предлагает абонементы на месяц — 3 тысячи рублей для взрослых и 1750 рублей для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров, инвалидов 2 группы и студентов / курсантов до 24 лет.