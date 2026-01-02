Ричмонд
Новосибирский зоопарк сообщил о подорожании билета на 200 рублей

Детей до 7 лет будут пускать бесплатно в сопровождении взрослого.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский зоопарк повысил цену на взрослый билет на 40%. Информация о подорожании появилась на сайте зоопарка 1 января.

Теперь взрослый билет можно купить за 700 рублей, а льготный за 350 рублей. В 2025 году входной билет стоил 500 рублей, цена льготного билета осталась прежней. Также зоопарк предлагает абонементы на месяц — 3 тысячи рублей для взрослых и 1750 рублей для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров, инвалидов 2 группы и студентов / курсантов до 24 лет.

Дети до 7 лет в сопровождении взрослых пройдут бесплатно. Бесплатный вход предусмотрен для детей-сирот, детей из многодетных семей до 16 лет, Героев России и действующих участников СВО с членами семей. Также бесплатный вход предусмотрен для детей-инвалидов и инвалидов первой группы.