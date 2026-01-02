Эксперты сказали, стоит ли менять работу в январе 2026-го

«Как определить? Усталость от работы — это естественная реакция организма, она может пройти после нескольких ночей, когда хорошо выспишься. Как правило, после этого вы с новыми силами и интересом возвращаетесь к работе. Если этого не происходит, то тогда можно говорить о хроническом процессе. Но и это не говорит о том, что нужно срочно менять работу — это звоночек, что следует пересмотреть своё отношение к труду. Помните, что выгореть от любимой работы можно в тысячу раз сильнее, чем от нелюбимой», — объясняет Ольга Долганина.