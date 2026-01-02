Эксперты сказали, стоит ли менять работу в январе 2026-го

Почему в январе нам хочется бросить всё? В том числе, работу. Но стоит ли это делать? Корреспондент krsk.aif.ru выслушала советы психолога и карьерного консультанта.
С чистого листа.
Одна из главных причин почему многие решают уволиться именно в январе — ожидание людей, что жизнь с нового года должна измениться. Однако это заблуждение.
«Это такое же заблуждение, как и то, что “если я уволюсь из найма, то начну заниматься тем, на что всегда не хватало времени”. Так тоже не работает, потому что обилие времени рождает хаос. На самом деле, мы успеваем сделать больше, когда время ограничено. Поэтому увольняться всё же стоит взвешенно, точно понимая куда идти дальше, оценивая свои финансовые возможности», — поясняет клинический психолог, руководитель клиники доказательной психотерапии Ольга Долганина.
Финансовый вопрос.
Если касаться финансовой стороны, то многие сотрудники специально ждут именно первый месяц нового года, чтобы уволиться.
«Причина, по которой сотрудники чаще увольняются в январе, такая — считается, что в декабре меньше вакансий и работник решает переждать это время на текущей работе. Ещё один из важных факторов, особенно для тех, у кого график пять через два — сотрудник не хочет терять годовые бонусы или оплачиваемые праздничные дни. А для кого-то веский повод — желание отпраздновать новогодние корпоративы со своей командой», — рассказывает карьерный коуч, ментор Ольга Маршеруева.
Долгие праздники.
Ещё одна причина, почему нам не хочется возвращаться к работе после январских каникул — долгий перерыв, который расслабляет привычный образ жизни.
«Послепраздничная» депрессия бывает от того, что нарушается режим сна, от переедания, низкой физической активности — это может отнять силы, энергию и ресурс. В этот момент организму нужно восстановиться, а его заставляют работать. Поэтому многим и приходят мысли об увольнении. Тем более в этом году количество праздничных дней самое длинное за последние 12 лет.
«Людям довольно непросто возвращаться к простым рутинным делам. Плюс у многих есть убеждение, что работа должна приносить удовольствие и на неё всегда должно хотеться идти. В моменте мы желаем, чтобы праздника было больше, а возвращаться к дисциплине и рутине — не хочется», — рассказывает Ольга Долганина.
Устал за весь год.
Если дата начала выхода на работу вызывает неприятные мысли, а лицо непроизвольно сморщивается, то виной тому может быть банальная усталость. И здесь важно разобраться — это лёгкая апатия или выгорание?
«Как определить? Усталость от работы — это естественная реакция организма, она может пройти после нескольких ночей, когда хорошо выспишься. Как правило, после этого вы с новыми силами и интересом возвращаетесь к работе. Если этого не происходит, то тогда можно говорить о хроническом процессе. Но и это не говорит о том, что нужно срочно менять работу — это звоночек, что следует пересмотреть своё отношение к труду. Помните, что выгореть от любимой работы можно в тысячу раз сильнее, чем от нелюбимой», — объясняет Ольга Долганина.
«Если желание уволиться не проходит, то есть смысл подумать о том, что вас не устраивает на текущем месте работы. Может быть график, отсутствие обучения или возможность уходить раньше? И самое главное — можете ли вы что-то изменить на текущем месте работы, чтобы оно больше отвечало вашим потребностям?» — советует задуматься Ольга Маршеруева.
А если рискнуть?
Хотя для кого-то январь действительно может стать отличным стартом для начала новой карьеры. Как правило, рынок труда «просыпается» и становится активнее к концу января-февралю. По статистике, именно в это время работодатели публикуют больше вакансий. Поэтому если вы всё же решились на такой серьёзный шаг как увольнение, эти вопросы помогут спланировать дальнейшую жизнь:
Сколько времени я могу не работать и финансово себя обеспечивать?
Как бы я хотел, чтобы было в идеале?
Если я не найду работу быстро, то к кому я могу обратиться за помощью?
Проиграйте в голове самый худший и лучший сценарии развития жизни после увольнения. Если вы чувствуете и уверены, что начало новой жизни уже на пороге, то начинайте изучать рынок: посмотрите вакансии в открытых источниках, изучите требования к кандидатам, обновите своё резюме и отправьте отклики на интересные вам вакансии.
Обязательно сходите на несколько собеседований и пообщайтесь с работодателями. Возможно, после этого вы найдете место работы, которое больше соответствует вашим критериям. А, может быть, поймёте, что ваше текущее место работы не такое уж и плохое.