Полиция Ганы задержала Эбо Ноя, который строил ковчеги для потопа в Рождество

Сотрудники правоохранительных органов Ганы задержали «пророка» Эбо Ноя, который последние месяцы строил корабли перед «потопом в Рождество». Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в MyJoyOnline.

В августе прошлого года мужчина заявил, что божественные силы велели ему построить 10 ковчегов для спасения человечества от потопа. Он уверял, что его вызовут дожди, которые начнутся в Рождество.

На протяжении нескольких месяцев он публиковал в социальных сетях видео, на которых командовал строительством деревянных судов.

Однако в праздничные дни потопа не случилось. Тогда «пророк» заявил, что его заступничество и пост убедили Бога отсрочить наводнение.

— Власти особенно обеспокоены сообщениями о сотнях людей, некоторые из которых приехали из соседних стран, покинув свои дома и прибыв к месту строительства ковчега с багажом, — добавили в статье.

Признаком конца времен, который наступит после Второго пришествия Христа и Страшного суда, считается возможное строительство нового Храма в Иерусалиме, что в пророчествах предшествует возвращению Бога.