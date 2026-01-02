Ричмонд
34-летняя дочь актёра Томми Ли Джонса умерла при странных обстоятельствах в отеле

34-летнюю дочь американского актёра Томми Ли Джонса нашли мёртвой в одном из отелей Калифорнии. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

По данным издания, тело Виктории обнаружили рано утром в номере гостиницы. Прибывшие на место медики констатировали смерть. В отель также вызвали полицию и судмедэксперта. Причина смерти на данный момент не раскрывается. Следственные органы проводят проверку и ожидают результаты экспертизы.

Томми Ли Джонс — известный голливудский актёр, обладатель премии «Оскар», снимавшийся в десятках фильмов и сериалов. Официальных комментариев от семьи пока не поступало.

Ранее в возрасте 83 лет умерла народная артистка России Вера Алентова. В день прощания с актёром Анатолием Лобоцким в Театре Маяковского ей стало плохо, спасти её не смогли. Местом последнего упокоения актрисы стало Новодевичье кладбище, где похоронен её муж Владимир Меньшов.

