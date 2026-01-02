Названы пять привычек, которые стоит внедрить в новом году

Помимо танцев, психолог советует начинать день с легкой растяжки и массажа мочки уха и лица, а также улыбаться себе в зеркале. Прогулки на свежем воздухе каждый день и регулярное употребление чистой воды помогут поддерживать здоровье и бодрость духа.