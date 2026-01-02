Названы пять привычек, которые стоит внедрить в новом году

Новый год — отличное время, чтобы пересмотреть привычки и начать жить более здорово и осознанно. Практикующий психолог, доктор психологических наук, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова рассказала KP.RU, какие пять привычек стоит внедрить в повседневную жизнь.
«За день постараться сделать несколько танцевальных движений. В своем ритме, под любимую мелодию или можете напеть себе мотивчик самостоятельно. Танцуйте! Это и хорошая физическая нагрузка, и залог прекрасного настроения», — посоветовала эксперт.
Помимо танцев, психолог советует начинать день с легкой растяжки и массажа мочки уха и лица, а также улыбаться себе в зеркале. Прогулки на свежем воздухе каждый день и регулярное употребление чистой воды помогут поддерживать здоровье и бодрость духа.
Еще одной полезной привычкой является планирование. Составляя план на следующий день, вы сохраняете контроль над делами, видите свои достижения и поддерживаете позитивный эмоциональный настрой. Даже небольшие ежедневные шаги постепенно улучшают качество жизни и делают каждый день продуктивным и радостным.
