МВД предупредило о мошенниках, выманивающих коды доступа к Госуслугам.

Схожие методы используются при имитации звонков от медицинских, образовательных учреждений или даже правоохранительных органов. Специалисты подчеркивают, что ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС, и такой запрос является стопроцентным признаком обмана. Признаком мошенника также может служить характерный южный акцент в речи собеседника.