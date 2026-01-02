МВД предупредило о мошенниках, выманивающих коды доступа к Госуслугам.
МВД России предупредило граждан о новом виде мошеннических атак, нацеленных на получение кодов авторизации для портала Госуслуг. Злоумышленники выдают себя за сотрудников маркетплейсов, служб доставки и различных организаций, используя отработанные фразы.
«Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале Госуслуг», — сказали в пресс-центре министерства. Их слова передает ТАСС.
Ведомство привело конкретные примеры фраз, которые используют аферисты в разговоре. Например, притворяясь службой доставки, они могут сказать о необходимости подтвердить личность для получения посылки, а представляясь коммунальщиками — спросить о количестве ключей для домофона.
Схожие методы используются при имитации звонков от медицинских, образовательных учреждений или даже правоохранительных органов. Специалисты подчеркивают, что ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС, и такой запрос является стопроцентным признаком обмана. Признаком мошенника также может служить характерный южный акцент в речи собеседника.