Россиянам напомнили о перерасчёте пенсий: когда ждать прибавку

В России работающие пенсионеры, которые не получали индексацию с 2016 по 2024 год, после увольнения смогут получить прибавку за все эти годы. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
По словам Нилова, ежегодная процедура перерасчета пенсий для работающих пенсионеров происходит 1 августа. Основанием для увеличения выплат служат пенсионные баллы, которые они накопили за прошедший год.
«Если работающий пенсионер получал пенсию, которая не индексировалась до 2025 года, то в случае, если он уволится, она будет еще доиндексирована», — сказал он.
Нилов также напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам, которая была заморожена с 2016 года, снова проводится с 2025 года. При этом депутат добавил, что неработающим пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума, положена соответствующая доплата до этого уровня.
Напомним, что с 2026 года в России на 7,6% вырастут пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.