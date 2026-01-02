Россиянам напомнили о перерасчёте пенсий: когда ждать прибавку

Нилов также напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам, которая была заморожена с 2016 года, снова проводится с 2025 года. При этом депутат добавил, что неработающим пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума, положена соответствующая доплата до этого уровня.