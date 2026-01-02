Tasnim: Протестующие в Иране подожгли Коран и пытались напасть на мечеть

Протестующие жители иранского города Хамадан сожгли Коран, а также предприняли попытку напасть на мечеть. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в агентстве Tasnim.
Бунтующие собрались в районе Садаф. В ходе протеста они также подожгли другие религиозные книги. На мечеть планировали напасть порядка 20 человек.
Несмотря на попытки местных прорваться к зданию, им помешали это сделать, передает Telegram-канал агентства.
В конце декабря в стране начались массовые протесты на фоне девальвации местной валюты — иранского риала.
18 октября антиправительственная акция «Нет королям» прошла в Нью-Йорке — на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек. Больше всего горожан собралось на Таймс-сквер и ближайших улицах.
17 сентября в центре Лондона также прошел массовый протест против визита в Великобританию Дональда Трампа. Участники митинга собрались на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си.
Финские активисты тем временем решили провести несколько автопробегов к пунктам пропуска на границе с Россией в знак протеста против ее закрытия.