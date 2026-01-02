Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: Протестующие в Иране подожгли Коран и пытались напасть на мечеть

Протестующие жители иранского города Хамадан сожгли Коран, а также предприняли попытку напасть на мечеть. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в агентстве Tasnim.

Протестующие жители иранского города Хамадан сожгли Коран, а также предприняли попытку напасть на мечеть. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в агентстве Tasnim.

Бунтующие собрались в районе Садаф. В ходе протеста они также подожгли другие религиозные книги. На мечеть планировали напасть порядка 20 человек.

Несмотря на попытки местных прорваться к зданию, им помешали это сделать, передает Telegram-канал агентства.

В конце декабря в стране начались массовые протесты на фоне девальвации местной валюты — иранского риала.

18 октября антиправительственная акция «Нет королям» прошла в Нью-Йорке — на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек. Больше всего горожан собралось на Таймс-сквер и ближайших улицах.

17 сентября в центре Лондона также прошел массовый протест против визита в Великобританию Дональда Трампа. Участники митинга собрались на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си.

Финские активисты тем временем решили провести несколько автопробегов к пунктам пропуска на границе с Россией в знак протеста против ее закрытия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше