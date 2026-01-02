Разведчик из Кургана похудел на 17 килограмм во время боевого задания в зоне СВО

«Продукты и воду лейтенант “Шадр” получал сбросами с беспилотника, понемногу, похудел на 17 килограмм, хотя и раньше не носил на себе лишний подкожный утеплитель. Свой подвиг ничем особенным не считает. Ничего героического в своей задаче не видит — просто исполнял воинский долг», — говорится в материале о бойце, который приводит telegram-канал «Шадринск ЗА Победу».