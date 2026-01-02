Разведчик из Кургана похудел на 17 килограмм во время боевого задания в зоне СВО

О подвиге разведчика из Курганской области стало известно из дивизионной газеты.
Разведчик с позывным «Шадр» родом из Курганской области похудел на 17 килограмм за время выполнения сложнейшего боевого задания в зоне СВО. Три месяца он вел разведку на передовой, снабжаясь только с помощью сбросов с беспилотника. Об этом рассказывает статья, опубликованная в дивизионной газете.
«Продукты и воду лейтенант “Шадр” получал сбросами с беспилотника, понемногу, похудел на 17 килограмм, хотя и раньше не носил на себе лишний подкожный утеплитель. Свой подвиг ничем особенным не считает. Ничего героического в своей задаче не видит — просто исполнял воинский долг», — говорится в материале о бойце, который приводит telegram-канал «Шадринск ЗА Победу».
Отмечается, что курганец находился на передовой позиции под носом у противника. Неоднократные попытки прислать ему пополнение или смену не увенчались успехом — заменить его было невозможно. За время выполнения задания он получил новое звание, повышение и ранение. Сейчас герой успешно вернулся с задания и проходит лечение в госпитале.