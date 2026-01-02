Ричмонд
Более тысячи залпов: как прошёл новогодний салют в Астане

В Астане в честь Нового года запустили праздничный салют, организованный за счёт спонсорских средств с соблюдением всех мер безопасности, сообщает.

В Астане в честь Нового года запустили праздничный салют, организованный за счёт спонсорских средств с соблюдением всех мер безопасности, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Фейерверк был запущен ровно в 00:00 в ночь с 31 декабря на 1 января с двух локаций — с набережной в районе Атырауского моста и с территории Ботанического сада, передает DKNews.kz.

Продолжительность салюта составила около пяти минут, высота залпов достигала 200 метров, количество выстрелов на каждой площадке — от 1 500 до 2 000.

Кроме новогоднего праздничного салюта, в трех точках города проходят праздничные концертные мероприятия с участием звезд казахстанской эстрады.

В мероприятиях принимают участие такие звезды, как Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, группы «Меломен», «Байтерек» и другие артисты.

Все мероприятия были организованы с учетом соблюдения необходимых правил безопасности.