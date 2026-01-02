Ричмонд
В Омске вновь шли сбои в работе «Телеграма»

Проблемы были с отправкой сообщения и загрузкой видео или фото.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 1 января, в Омской области возникали проблемы с мессенджером «Телеграм». То же самое происходило и в некотором числе других регионов России.

Информация о сбоях вновь была видна на портале мониторингового сервиса Downdetector. Жалобы там шли также от пользователей с Камчатки, из Саратовской, Самарской, Архангельской областей, Башкортостана и Татарстана.

Большой пик жалоб фиксировался в третьем часу ночи по времени Омска.

У многих пользователей не получалось отправить сообщение или загрузить файл. Больше всего жалоб (39%) было с Камчатки.

Ранее мы писали, что в октябре в Омске фиксировали сбой домашнего интернета.