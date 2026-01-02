В России предложили помочь молодым семьям с ипотекой: вот от чего их хотят освободить

В Госдуме предложили освободить молодые семьи от скрытых платежей, которые сейчас сопровождают получение ипотеки. Соответствующий законопроект зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш намерен внести в нижнюю палату парламента.
«Речь идет о суммах до 100 тыс. рублей в крупных городах, которые необходимо единовременно выплатить перед получением ключей. Это сводит на нет усилия по поддержке, поскольку многие просто не имеют таких свободных средств поверх первоначального взноса», — рассказал Панеш в беседе с ТАСС.
Депутат сообщил, что результатом принятия законопроекта станет либо полное освобождение молодых семей от подобных платежей, либо возможность получить их назад с помощью налогового вычета.
Значительную часть платежей, отметил депутат, составляет обязательное страхование залога (недвижимости), которое по закону должно действовать весь срок кредита.
До этого в Госдуме выступили с инициативой снижать ставку по семейной ипотеке при рождении детей.