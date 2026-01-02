Ричмонд
ВС РФ уничтожили две бронемашины у Красноармейска

Российские военные уничтожили две бронированные машины ВСУ на красноармейском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожили две бронированные машины ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ходе выполнения боевых задач были задействованы разведывательные беспилотные комплексы, с помощью которых велась аэроразведка местности с большой высоты. Это позволило обойти зоны воздействия средств радиоэлектронной борьбы и выявить цели на удаленных оборонительных рубежах противника.

Обнаруженные координаты передавались артиллерийским подразделениям, которые нанесли точечные удары по выявленным объектам, в результате чего бронетехника была уничтожена во время передвижения.

Кроме того, на этом же направлении подразделения реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли удар по позициям ВСУ. В Минобороны уточнили, что в результате были поражены укрепления противника, а также уничтожены скопления живой силы и военной техники.

Ранее российские военные сорвали ротацию подразделений Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области.

