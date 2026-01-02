ВС РФ уничтожили две бронемашины у Красноармейска

Кроме того, на этом же направлении подразделения реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли удар по позициям ВСУ. В Минобороны уточнили, что в результате были поражены укрепления противника, а также уничтожены скопления живой силы и военной техники.