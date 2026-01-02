Тело дочери актера Томми Ли Джонса Виктории обнаружено в отеле Сан-Франциско

Виктория Джонс родилась в браке Томми Ли Джонса с его первой супругой Кимберлеа Клафли. В юности она несколько раз появлялась на экране, в том числе в одном из фильмов франшизы «Люди в черном», а также участвовала в проектах, к которым был причастен ее отец.