Тело дочери актера Томми Ли Джонса Виктории обнаружено в отеле Сан-Франциско

В США при загадочных обстоятельствах погибла дочь известного актера Томми Ли Джонса. Тело 34-летней Виктории Джонс обнаружили в одном из отелей Сан-Франциско в первые часы нового года.
По имеющейся информации, экстренные службы прибыли в гостиницу Fairmont около 3:00 утра 1 января после сообщения о медицинской чрезвычайной ситуации. В одном из номеров была найдена женщина без признаков жизни. Медики констатировали смерть на месте, после чего объект передали полиции и судебно-медицинским экспертам.
Причины произошедшего на данный момент не раскрываются. Правоохранительные органы официальных заявлений не делали. Представители семьи погибшей также воздерживаются от комментариев. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка обстоятельств случившегося.
Виктория Джонс родилась в браке Томми Ли Джонса с его первой супругой Кимберлеа Клафли. В юности она несколько раз появлялась на экране, в том числе в одном из фильмов франшизы «Люди в черном», а также участвовала в проектах, к которым был причастен ее отец.
Следственные действия продолжаются. Информация о дате и месте прощания пока не сообщается.
Читайте также: Раскрыто, за что арестовали замгубернатора Запорожской области Зинченко.