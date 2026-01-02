Хабаровский край в 2025 году собрал рекордный урожай картофеля

Объем продукции сельского хозяйства Хабаровского края в 2025 году превысил 26 млрд рублей. Итоги работы отрасли и планы на следующий год представил губернатор Дмитрий Демешин на расширенном заседании правительства региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сбор картофеля и овощей подскочил сразу на 20%, а весь объём сельхозпродукции «потянул» на огромную сумму более 26 миллиардов рублей.
Задача — увеличить самообеспеченность. Мы ввели новую теплицу «Агрокомплекс “Восток”, а в 2026 году запустим ещё одну на 1,3 гектара. Это даст дополнительно 80 тонн свежих огурцов, помидоров и зелени прямо с грядки», — заявил губернатор Дмитрий Демешин. — Среди важнейших направлений — развитие круглогодичных тепличных комплексов.
В 2025 году введена в эксплуатацию новая теплица «Агрокомплекс “Восток” площадью 0,5 га, а в 2026-м ожидается запуск третьей очереди тепличного комплекса еще на 1,3 га, что даст дополнительно 80 тонн свежих овощей и зелени.
Но главный «вкусный» прорыв — это ягоды. Чтобы не зависеть от привозной, в крае открылся центр «Ягодная симфония». Уже сейчас на 5 гектарах растут жимолость, смородина и малина. А в следующем году посадят клюкву.