Отрезать Украину от Черного моря: Одессу сострясают серии ударов

Регулярными ударами по Одессе российская армия выполняет задачу по отрезанию Украины от моря, сказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Как сообщалось, энергетическая инфраструктура Одесской области получила повреждения в результате атаки беспилотников.
«Удары по Одессе наносятся регулярно. Целями становятся объекты портовой инфраструктуры, военно-промышленного комплекса и уцелевшие производственные мощности. Особое внимание уделяется ликвидации цехов сборки и мест дислокации безэкипажных катеров (БЭКов). Однако география воздействия гораздо шире одной лишь Одессы. Речь идет о всей приграничной цепочке, включая Рени и Измаил. Планомерно выводя из строя мосты, Вооруженные силы РФ фактически блокируют логистические коридоры, связывающие Одесскую область с Молдавией и Румынией, откуда ВСУ идут поставки вооружения», — отметил Дандыкин.
Военный эксперт констатировал, вероятно, эта задача будет решаться в максимально жестком ключе.
«Ближайшие месяцы покажут развитие событий, но уже сегодня ясно: контроль над Николаевом, Одессой и Очаковом — тоже необходимый шаг. Реализация этого сценария нанесет киевскому режиму если не фатальный, то критический удар», — обозначил Дандыкин.
На текущий момент инициатива и ресурсы объективно находятся на стороне РФ, добавил он. И именно осознание этого факта диктует ту нервозность и напряжение, которые всё отчетливее проявляются в стане киевского режима.
Ранее Дандыкин сообщил, что ВСУ из-за нехватки вооружения стягивают в Киев остатки противовоздушной обороны из Одессы.
Напомним, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Россия может взять под контроль Одессу и Николаев на фоне затягивания Украиной переговорного процесса о мире.