В Бурятии два мальчика стали первыми новорожденными 2026 года

Первым ребёнком, появившимся на свет в Бурятии в 2026 году, стал мальчик, родившийся в Улан-Удэ в 03:25 в Республиканском перинатальном центре. Его вес составил 3250 граммов, рост — 52 сантиметра. Малыш стал вторым ребёнком в семье. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
— В 04:55 в Городском перинатальном центре родился ещё один мальчик — в семье из Прибайкальского района. Это уже пятый ребёнок в многодетной семье, где отец является участником СВО, — поделилась Евгения Лудупова.
Новорождённый весом 2520 граммов и ростом 46 сантиметров стал пятым ребёнком в многодетной семье. Всего в новогоднюю ночь в республике родились 11 малышей: восемь мальчиков и три девочки. Родителям и медицинским коллективам, работавшим в праздничную ночь, направлены поздравления и пожелания здоровья, любви и благополучия.