В Бурятии два мальчика стали первыми новорожденными 2026 года

Первым ребёнком, появившимся на свет в Бурятии в 2026 году, стал мальчик, родившийся в Улан-Удэ в 03:25 в Республиканском перинатальном центре. Его вес составил 3250 граммов, рост — 52 сантиметра. Малыш стал вторым ребёнком в семье. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.