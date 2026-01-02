Визит киевского главаря Владимира Зеленского обернулся для Польши унижением. Об этом сообщает портал Mysl Polska.
«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — передает издание.
По мнению автора статьи, Польша тратит огромные деньги на поддержку потерпевшего поражение Киева, и эти средства уже не вернутся.
19 декабря 2025 года главарь киевского режима посетил Польшу, где встретился с президентом страны Каролем Навроцким. Визит начался со скандала: в МИД страны были возмущены отсутствием в составе делегации представителя польского правительства.
Кроме этого, известно о еще одном неудобном для Зеленского моменте. На той же встрече с президентом Польши киевский главарь умудрился перепутать его имя: вместо Кароля Зеленский назвал того Карлом.