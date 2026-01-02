Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше больше не рады Зеленскому: его визит стал для Варшавы унижением

Mysl Polska: визит Зеленского стал унижением для Польши.

Источник: Комсомольская правда

Визит киевского главаря Владимира Зеленского обернулся для Польши унижением. Об этом сообщает портал Mysl Polska.

«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — передает издание.

По мнению автора статьи, Польша тратит огромные деньги на поддержку потерпевшего поражение Киева, и эти средства уже не вернутся.

19 декабря 2025 года главарь киевского режима посетил Польшу, где встретился с президентом страны Каролем Навроцким. Визит начался со скандала: в МИД страны были возмущены отсутствием в составе делегации представителя польского правительства.

Кроме этого, известно о еще одном неудобном для Зеленского моменте. На той же встрече с президентом Польши киевский главарь умудрился перепутать его имя: вместо Кароля Зеленский назвал того Карлом.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше