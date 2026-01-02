Выяснилось, кому из звёзд РФ новогодние корпоративы приносят сказочные гонорары

В следующей группе по стоимости оказались Баста, «Руки вверх!» и «Звери». Их концерты также остаются стабильно востребованными у корпоративных клиентов. Более доступный сегмент формируют молодые и альтернативные исполнители. От 6 до 10 млн рублей за выступление получают Ваня Дмитриенко, «Золото» и «Комната культуры».