Выяснилось, кому из звёзд РФ новогодние корпоративы приносят сказочные гонорары

Выступление Надежды Кадышевой на новогоднем корпоративе стало самым дорогим на рынке. Артистка возглавила рейтинг исполнителей с максимальными гонорарами за праздничные концерты.
По данным деловых СМИ, приглашение Кадышевой на закрытое мероприятие обходится заказчикам в 50 млн рублей. Это абсолютный рекорд новогоднего сезона. Следом идут Филипп Киркоров и группа «Ленинград», чьи выступления под елкой оцениваются в 20 млн рублей.
В следующей группе по стоимости оказались Баста, «Руки вверх!» и «Звери». Их концерты также остаются стабильно востребованными у корпоративных клиентов. Более доступный сегмент формируют молодые и альтернативные исполнители. От 6 до 10 млн рублей за выступление получают Ваня Дмитриенко, «Золото» и «Комната культуры».
Отдельно отмечается резкий рост цен и спроса на коллективы, работающие с чужим репертуаром. Кавер-группы в новогодний период подорожали почти втрое — их гонорар достигает 1 млн рублей, что существенно выше обычного сезона.
На фоне корпоративного бума сохраняется и концертная активность отдельных артистов. В частности, Ваня Дмитриенко за уходящий год дал 33 концерта, заработав порядка 924 млн рублей. Эти показатели позволили ему выйти в лидеры по совокупным гонорарам среди российских музыкантов.
