Выяснилось, кому из звёзд РФ новогодние корпоративы приносят сказочные гонорары

Выступление Надежды Кадышевой на новогоднем корпоративе стало самым дорогим на рынке.

Выступление Надежды Кадышевой на новогоднем корпоративе стало самым дорогим на рынке. Артистка возглавила рейтинг исполнителей с максимальными гонорарами за праздничные концерты.

По данным деловых СМИ, приглашение Кадышевой на закрытое мероприятие обходится заказчикам в 50 млн рублей. Это абсолютный рекорд новогоднего сезона. Следом идут Филипп Киркоров и группа «Ленинград», чьи выступления под елкой оцениваются в 20 млн рублей.

В следующей группе по стоимости оказались Баста, «Руки вверх!» и «Звери». Их концерты также остаются стабильно востребованными у корпоративных клиентов. Более доступный сегмент формируют молодые и альтернативные исполнители. От 6 до 10 млн рублей за выступление получают Ваня Дмитриенко, «Золото» и «Комната культуры».

Отдельно отмечается резкий рост цен и спроса на коллективы, работающие с чужим репертуаром. Кавер-группы в новогодний период подорожали почти втрое — их гонорар достигает 1 млн рублей, что существенно выше обычного сезона.

На фоне корпоративного бума сохраняется и концертная активность отдельных артистов. В частности, Ваня Дмитриенко за уходящий год дал 33 концерта, заработав порядка 924 млн рублей. Эти показатели позволили ему выйти в лидеры по совокупным гонорарам среди российских музыкантов.

