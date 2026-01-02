Дочь актера Томми Ли Джонса обнаружили мертвой в отеле Сан-Франциско

Дочь американского актера Томми Ли Джонса, известного по роли в фильме «Люди в черном», нашли мертвой в отеле Сан-Франциско. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в TMZ.
По данным издания, тело 34-летней Виктории обнаружили рано утром. Причину смерти на данный момент устанавливают специалисты.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, уточнили в материале.
