Облачная погода со снегом ожидается в Москве 2 января

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 5 до 10 градусов мороза.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 47% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Облачная погода со снегом прогнозируется в Москве в пятницу, 2 января. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 5 до 10 градусов мороза, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов ниже нуля.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 11 градусов, по области — до минус 12 градусов.

2026 год начнется в Москве с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. При этом пик похолодания ожидается в пятницу — столбики термометров покажут 12−15 градусов ниже нуля.

Уже к 5 января может выпасть до 25 сантиметров снега. Обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели. В связи с этим городские службы были переведены на усиленный режим работы.