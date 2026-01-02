Стало известно, какие правила и выплаты изменятся в России с 1 января 2026 года

Меняются и правила заселения в гостиницы. С нового года регистрация станет возможной по водительским правам. Отели обязаны сохранять бронь в течение суток с момента расчетного часа, а отмена за день до заезда будет бесплатной. При опоздании или неявке гостиница сможет удержать плату не более чем за одни сутки. С марта 2026 года отели будут обязаны предоставлять тонометр, но требование обеспечивать гостей кипятком отменяется.