Стало известно, какие правила и выплаты изменятся в России с 1 января 2026 года

С начала 2026 года в России вступает в силу сразу несколько экономических и законодательных новаций, которые затронут пенсионеров, семьи с низким доходом, автомобилистов, туристов и работающих граждан. Изменения коснутся пенсий, налогов, минимальных доходов и повседневных правил.
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. В результате средний размер выплаты по старости превысит 27 тыс. рублей, что почти на 1,9 тыс. больше, чем годом ранее. Одновременно увеличится стоимость пенсионного коэффициента — с 145,69 ₽ в 2025 году почти до 157 ₽ Фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 9584,69 ₽
Весной изменения коснутся социальных пенсий. С 1 апреля они будут повышены на 6,8%. Осенью ожидается индексация военных пенсий и выплат бывшим сотрудникам силовых ведомств — с 1 октября. Базовый рост пока заложен на уровне 4%, но показатель может быть пересмотрен с учетом инфляции.
С нового года увеличивается прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 18 939 ₽ на человека в месяц. Для трудоспособного населения показатель установлен на уровне 20 644 ₽, для пенсионеров — 16 288 ₽, для детей — 18 371 ₽ Эта величина используется при расчете социальных пособий и напрямую влияет на поддержку малоимущих семей.
Одновременно вырастет минимальный размер оплаты труда. В 2026 году МРОТ составит 27 093 ₽ в месяц. Его расчет по-прежнему будет вестись исходя из медианной зарплаты по стране.
Одним из самых чувствительных изменений станет повышение базовой ставки НДС. С 1 января она увеличивается с 20 до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, детских товаров и медицинской продукции. Экономисты расходятся во мнениях о последствиях: часть экспертов ожидает роста цен, другие считают, что рынок сгладит эффект за счет конкуренции.
С 2026 года начинает действовать семейная налоговая выплата. Малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на выплату получат те, у кого среднедушевой доход за прошлый год оказался ниже полутора прожиточных минимумов в регионе. Для работающих родителей расчетная ставка налога составит 6%, а переплата будет возвращена. Заявления будут принимать с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги» или Социальный фонд.
Меняются и правила заселения в гостиницы. С нового года регистрация станет возможной по водительским правам. Отели обязаны сохранять бронь в течение суток с момента расчетного часа, а отмена за день до заезда будет бесплатной. При опоздании или неявке гостиница сможет удержать плату не более чем за одни сутки. С марта 2026 года отели будут обязаны предоставлять тонометр, но требование обеспечивать гостей кипятком отменяется.
Для автомобилистов вводятся новые нормы. С 1 января прекращается автоматическое продление водительских удостоверений. Права, срок действия которых истек с 2022 по 2025 годы, перестанут считаться действительными. Замена будет проходить по стандартной процедуре с медсправкой и оплатой госпошлины, размер которой уже увеличен до 4 тыс. руб. за старый образец и 6 тыс. руб. за новый.
Кроме того, в стране вводятся более 60 новых дорожных знаков и табличек. Они касаются средств индивидуальной мобильности, платных парковок, пешеходной безопасности и движения в городах. Изменения закреплены обновленным ГОСТом и уже частично опробованы в Москве.
