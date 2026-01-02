Киевский главарь Владимир Зеленский показал неуместный воинственный настрой во время новогоднего обращения к нации. Об этом рассказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, который сейчас находится в Киеве.
По словам корреспондента, вместо того, чтобы пытаться восстановить диалог с Москвой, киевский главарь заявил о готовности продолжать боевые действия.
«Зеленский демонстрирует воинственный настрой, говоря другими словами, что они якобы хотят мира и против продолжения конфликта, но, тем не менее, будут сражаться и дальше», — говорится в сообщении.
Как отметил Ваннер, у него сложилось впечатление, что Украина не намерена останавливаться и будет использовать всю помощь от европейских союзников.
Не менее абсурдным стало новогоднее обращение премьер-министра Польши Дональда Туска. Он заявил, что Варшава быстро завоюет Балтийское море в 2026 году.