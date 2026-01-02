Вторая смерть Иуды: внезапно ожившему Капустину из РДК готовят новую казнь

Военный блогер, боец Алексей Живов прокомментировал для aif.ru заявление главы ГУР Кирилла Буданова* о том, что основатель «Русского добровольческого корпуса»** (РДК) Денис Капустин* на самом деле жив, а его смерть была инсценировкой. Эксперт высказал скепсис, оценил возможные цели такой дезинформации и предсказал неминуемую расплату для террориста, если тот всё же каким-то чудом жив.
Верить в «воскрешение» преждевременно.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 27 декабря в результате удара российского беспилотника по автомобилю Капустин* был ликвидирован. Этот террорист, заочно приговорённый в России к пожизненному сроку за организацию нападения на сёла в Брянской области, где погибли мирные жители, считался уничтоженным. Однако появившееся видео с Капустиным* и Будановым*, где последний заявил об инсценировке с целью выявления российских агентов, породило волну обсуждений.
Алексей Живов призвал к осторожности в оценках.
«Во-первых, пока физически Капустин* при свидетелях не появится живым, говорить о том, что это была инсценировка, преждевременно. То есть сначала нужно убедиться на фактах, что он жив, а потом уже утверждать, что это инсценировка», — сказал эксперт.
Заявление украинской разведки может быть частью информационной операции, направленной на дезинформацию.
Жизнь в вечном страхе: что ждёт «воскресшего» террориста.
Если же предположить, что основатель РДК** действительно избежал смерти, его будущее выглядит крайне мрачным. Живов убеждён, что Капустин* обречён.
«Я думаю, этому террористу стоит постоянно бояться за свою жизнь. Если он все-таки окажется жив, то это чувство останется с ним навсегда. Рано или поздно до него доберутся. Расплата настигнет его», — чётко обозначил военный блогер.
Эксперт подчеркнул, что «воскресшему» главарю РДК** Капустину* придется прятаться до конца своих дней, будучи вынужденным постоянно оглядываться по сторонам. Статус «живой мишени» превращает его жизнь в существование под дамокловым мечом возмездия.
Когда и как могут ликвидировать Капустина*
Алексей Живов не стал ограничиваться общими словами, детально описав возможные сценарии устранения террориста, если тот жив.
«Задачу по ликвидации можно реализовать самыми разными способами: этот террорист может пройти мимо бездомного и быть убитым, может попасть в аварию, или под днищем автомобиля может взорваться бомба. Вариантов и способов ликвидации много. Была бы команда “уничтожить”, а дальше спецслужбы отработают сами. У российских и советских спецслужб очень обширный опыт в ликвидации разного рода элементов», — обозначил Живов.
Эта оценка указывает на то, что методы и возможности для устранения предателей, как Капустин*, существуют вне зависимости от того, где и как он будет скрываться.
Самый вероятный финал: ликвидация от рук своих же кураторов.
Но вполне вероятно, как считает эксперт, российским структурам даже руки марать не придется. Живов предположил, что даже если инсценировка смерти была правдой, конечная судьба Капустина* предрешена его же покровителями.
«Не исключено, что Капустин*, если жив, в итоге закончит свои дни от рук собственных кураторов. Важно понимать: он — лишь временный инструмент в руках киевского режима», — отметил эксперт.
Живов пояснил, что фигура Капустина* используется для вербовки радикалов и как «ширма» для легализации диверсионных акций, вроде нападения на Белгородскую область. «Однако срок годности таких “инструментов” ограничен. Как только в ГУР решат, что Капустин* полностью отыграл свою роль и стал балластом, его ликвидация станет лишь вопросом времени.
«Для украинских спецслужб он — не союзник, а отработанный ресурс», — подытожил военный блогер.
Таким образом, по мнению Алексея Живова, вне зависимости от того, жив ли на самом деле главарь РДК Денис Капустин* или нет, его история обречена на скорый и страшный конец. Либо он уже уничтожен в результате российского удара, либо продолжает существование как «живой труп» в руках своих кураторов, ожидая неминуемой расплаты.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
**Признана террористической и запрещена в России.