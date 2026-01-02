Вторая смерть Иуды: внезапно ожившему Капустину из РДК готовят новую казнь

«Задачу по ликвидации можно реализовать самыми разными способами: этот террорист может пройти мимо бездомного и быть убитым, может попасть в аварию, или под днищем автомобиля может взорваться бомба. Вариантов и способов ликвидации много. Была бы команда “уничтожить”, а дальше спецслужбы отработают сами. У российских и советских спецслужб очень обширный опыт в ликвидации разного рода элементов», — обозначил Живов.