TMZ: дочь актера Томми Ли Джонса Викторию нашли мертвой в отеле

Дочь американского актера Томми Ли Джонса Викторию нашли мертвой. Её тело обнаружили в отеле Калифорнии, передает портал TMZ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
Как уточняет издание, Викторию нашли в отеле Fairmont San Francisco 1 января.
«Подразделения пожарной охраны Сан-Франциско прибыли в отель в 2:52 утра в связи с сообщением о неотложной медицинской помощи. По прибытии парамедики провели осмотр, и человек был объявлен мертвым на месте происшествия», — сообщает TMZ.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Причина смерти пока неизвестна, официальные лица не разглашают иную информацию. На момент смерти Виктории было 34 года, она была ребенком Томми Ли Джонса от первого брака.
