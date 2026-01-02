Омские медики отработали новогоднюю ночь штатно, но 375 человек были госпитализированы

В ночь на 1 января омские медики отработали в штатном режиме. На линии дежурили 86 бригад скорой помощи.
Как уточнила пресс-служба областного минздрава, за сутки врачи выезжали на вызовы 1 054 раза. 375 человек были вынуждены госпитализироваться.
10 раз за сутки скорая помощь ездила на места ДТП. В них пострадали 13 человек, в том числе четыре ребенка. Пять пострадавших, в том числе двое детей, были госпитализированы.
184 вызова было из-за травм, из них 28 травм было у детей. 127 человек по этим вызовам госпитализированы в стационары. Из них 22 человека это дети.
Два человека в Новый год пострадали от пиротехники. С травмами глаз их увезли в офтальмологическую больницу.
Трое человек за сутки попали в больницы с переохлаждением. С тяжелыми отравлениями спиртным были госпитализированы восемь человек.
«В новогоднюю ночь бригада медиков несла дежурство в районе “Пешеходного Любинского”. Смена выдалась спокойной, за медицинской помощью к специалистам никто не обращался», — отметили в минздраве.
