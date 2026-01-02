Ричмонд
На актёра Уилла Смита подали в суд: вот в чем его обвиняют

Fox News: в США актёра Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах.

Источник: Комсомольская правда

Виолончелист Брайан Кинг Джозеф подал в суд Лос-Анджелеса на актера Уилла Смита, обвинив его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на судебные документы.

«Факты убедительно свидетельствуют о том, что ответчик Уиллард Кэрролл Смит II целенаправленно входил в доверие мистера Джозефа с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации», — говорится в материалах.

Как утверждается, домогательства якобы имели место в Лас-Вегасе в 2025 году, когда Смит нанял виолончелиста для своего музыкального тура.

По словам Джозефа, в его номер, который оплачивал работодатель, проник неизвестный и оставил личную записку. После жалобы на это виолончелист был уволен. Теперь он через суд требует компенсации морального, финансового и репутационного вреда.

Не так давно в суд поступил иск к актеру Дмитрию Певцову по делу о защите репутации. Причиной стала стычка, которая произошла у артиста с женщиной, желавшей личного приема.