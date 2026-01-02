Объяснено, почему ночная потливость может быть признаком онкологии

Врачи напоминают, что многие симптомы рака зависят от локализации опухоли и могут выглядеть очевиднее, тогда как ночная потливость относится к размытым признакам, которые легко списываются на бытовые причины. Именно поэтому специалисты настаивают: если симптом сохраняется, усиливается и не имеет понятного объяснения, откладывать визит к врачу не следует.