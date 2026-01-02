Ричмонд
Объяснено, почему ночная потливость может быть признаком онкологии

Врачи призывают не игнорировать регулярную сильную ночную потливость.

Врачи призывают не игнорировать регулярную сильную ночную потливость. Если человек просыпается в полностью промокшей постели даже при прохладной температуре в спальне, это может быть ранним признаком серьезных заболеваний, включая онкологические.

Специалисты отмечают, что само по себе потоотделение во сне не считается патологией. Оно нередко связано с жарой, плотным одеялом, физической нагрузкой, стрессом или индивидуальными особенностями организма. Однако тревожным сигналом становится ситуация, когда ночная потливость повторяется систематически и носит выраженный характер, передает Mirror.

Речь идет о случаях, когда пот пропитывает простыни, подушки и одежду, а дискомфорт не исчезает неделями. Медики подчеркивают, что при таком симптоме рекомендуется обратиться к терапевту для обследования.

В медицинских кругах указывают, что сильная ночная потливость относится к числу неспецифических признаков онкологических заболеваний. Она может сопровождать инфекции, гормональные сбои или быть побочным эффектом лекарств, однако также встречается при злокачественных процессах.

Чаще всего этот симптом связывают с заболеваниями крови и лимфатической системы. По данным профильных медицинских организаций, примерно у трети пациентов с лейкемией выраженная ночная потливость появляется уже на ранних стадиях. Характерной особенностью считается именно интенсивность — состояние описывается как полное промокание тела во сне.

Врачи напоминают, что многие симптомы рака зависят от локализации опухоли и могут выглядеть очевиднее, тогда как ночная потливость относится к размытым признакам, которые легко списываются на бытовые причины. Именно поэтому специалисты настаивают: если симптом сохраняется, усиливается и не имеет понятного объяснения, откладывать визит к врачу не следует.

