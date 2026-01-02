ИКИ РАН предупредил о множестве магнитных бурь: вот из-за чего

Руководитель профильной лаборатории ИКИ РАН Сергей Богачев дал прогноз на 2026 год. По его мнению, магнитных бурь будет много из-за активности корональных дыр, несмотря на общее снижение солнечных вспышек.
«Я думаю, многие впервые услышали это слово в этом году, а теперь это доминирующий фактор в геомагнитных бурях и возмущениях. Фактор этот все еще присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По уточнению Богачева, в 2025 году произошли три мощные магнитные бури уровня G4. В предыдущем году их было четыре, плюс одна буря наивысшего класса G5. Учёный охарактеризовал спад 2025 года как не слишком значительный.
Богачев также обратил внимание на существенный рост количества дней с геомагнитными возмущениями: с 40 дней в 2024 году до 73 дней в 2025-м, то есть почти двукратное увеличение. Этот рост он охарактеризовал как в некотором смысле неожиданный.
До этого KP.RU писал, что ученым удалось обнаружить в центре Млечного Пути крупную «планету-изгоя», кторая в разы больше Земли.