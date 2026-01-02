Fox News: американского актера Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

Музыкант утверждает, что Смит пытался войти к нему в доверие «с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации». Актер убеждал скрипача, что между ними «установилась особенная связь» и «использовал иные выражения, свидетельствующие о его близости к истцу», указывается в судебных документах.