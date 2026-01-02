Ричмонд
Fox News: американского актера Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

Скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса на Смита, сообщил телеканал.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Американский скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), в котором обвинил в сексуальных домогательствах голливудского актера Уилла Смита. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Музыкант утверждает, что Смит пытался войти к нему в доверие «с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации». Актер убеждал скрипача, что между ними «установилась особенная связь» и «использовал иные выражения, свидетельствующие о его близости к истцу», указывается в судебных документах.

В исковом заявлении также говорится, что в марте 2025 года скрипач принимал участие в музыкальном туре Смита и в этот период столкнулся с «рядом травматических событий» и систематическим проявлением «хищнического поведения» со стороны актера.