Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о завершении ремонта в спортшколе № 28

В одном из филиалов детско-юношеской спортивной школы № 28 завершены ремонтные работы в спортивном зале и раздевалках. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Благодаря новому напольному покрытию и современному освещению созданы безопасные и комфортные условия для занятий, что напрямую влияет на спортивные достижения воспитанников.
«Современное напольное покрытие и новое освещение создают комфортные и безопасные условия для тренировок, что, безусловно, способствует достижению высоких результатов. Работы проведены, благодаря нашим друзьям и партнерам — АО “Транснефть — Западная Сибирь”. Компания поддерживает спортшколу уже 6 лет. Искренне благодарю руководителя предприятия Олега Вячеславовича Чепурного за личную вовлечённость и системную поддержку детского спорта», — отметил Сергей Шелест.
За это время при участии АО «Транснефть — Западная Сибирь» была открыта многофункциональная спортивная площадка, модернизирован уличный спортивный комплекс, обновлён тренажерный и спортивный инвентарь, заменены окна, а также отремонтирован второй спортивный зал.
Сегодня в ДЮСШ № 28 занимаются около 1000 юных омичей. Занятия проходят по 11 направлениям, включая дзюдо, самбо, рукопашный бой и другие виды единоборств.
