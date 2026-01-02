Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о завершении ремонта в спортшколе № 28

В одном из филиалов детско-юношеской спортивной школы № 28 завершены ремонтные работы в спортивном зале и раздевалках. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Благодаря новому напольному покрытию и современному освещению созданы безопасные и комфортные условия для занятий, что напрямую влияет на спортивные достижения воспитанников.