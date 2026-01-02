Расплата за Валдай и Хорлы: супероружие РФ готово для мощного ответа

Попытка атаки резиденции президента России Владимира Путина на Валдае и налет на кафе в Хорлах Херсонской области, где погибли 24 человека, привели к закономерным обсуждениям о неизбежных ответных мерах. В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ответ будет жестким и целенаправленным.
«Я считаю, дело это серьезное, и вот так, с кондачка, оно не делается. По-моему, после того, что случилось, пора уже не просто отвечать, а бить. Я имею в виду наносить именно целенаправленные удары в рамках происходящего», — сказал Дандыкин.
Эксперт выразил уверенность, что такой ответ обсуждается на высшем уровне. «Разумеется, ответ должен прилететь и по остаткам ВПК, и по многим другим важным объектам — до полного уничтожения», — акцентировал он.
Каким оружием может последовать ответ?
В беседе эксперт подробно остановился на возможном характере ответных действий.
«Этот вопрос уже решается на уровне Верховного главнокомандующего и Генштаба», — отметил Дандыкин.
Он не исключил применения как современных конвенциональных средств, так и новейших разработок: «Тот же “Орешник”, как отмечал президент, по силе своего воздействия сопоставим с тактическим ядерным оружием, но без фактора радиации… Так что подобный вариант развития событий вполне вероятен».
Дандыкин констатировал, что общественности вероятно неизвестен весь арсенал средств, которые могут быть применены.
«Думаю, мы знаем далеко не обо всех нюансах… За годы специальной военной операции многое было модернизировано или создано с нуля… Всё это сейчас проходит испытания и доработку в реальных условиях», — сказал военный эксперт.
По его словам, этот процесс идет даже эффективнее, чем у Запада, использующего Украину как полигон.
Где сейчас Зеленский?
Эксперт предположил, что в Киеве уже ожидают мощного ответа и предприняли меры для сокрытия руководства.
«Думаю, в Киеве уже никто на месте не сидит — попрятались все эти ребята по подвалам да бункерам. Это и так очевидно», — заявил Дандыкин, комментируя возможное местоположение Владимира Зеленского и его окружения после атаки на Валдай.
Прикрывают центры принятия решений в Киеве ПВО.
Дандыкин подтвердил информацию о переброске украинских средств ПВО в Киев из других регионов.
«По данным, которые сейчас поступают, противник стягивает в Киев все оставшиеся средства противовоздушной обороны, оголяя при этом Одессу и другие города. И это российской армии на руку», — сказал эксперт.
Причину он видит в планомерном уничтожении систем ПВО силами ВС РФ и резком сокращении западных поставок противнику.
Удары наносятся и по объектам в Одесской области. Как пояснил Дандыкин, это имеет глубокий стратегический смысл.
«Удары по Одессе наносятся регулярно. Целями становятся объекты портовой инфраструктуры, военно-промышленного комплекса и уцелевшие производственные мощности. Особое внимание уделяется ликвидации цехов сборки и мест дислокации безэкипажных катеров (БЭКов). Однако география воздействия гораздо шире одной лишь Одессы. Речь идет о всей приграничной цепочке, включая Рени и Измаил. Планомерно выводя из строя мосты, Вооруженные силы РФ фактически блокируют логистические коридоры, связывающие Одесскую область с Молдавией и Румынией, откуда ВСУ идут поставки вооружения», — отметил Дандыкин.
На текущий момент инициатива и ресурсы объективно находятся на стороне РФ, добавил он. И именно осознание этого факта диктует ту нервозность и напряжение, которые всё отчетливее проявляются в стане киевского режима.