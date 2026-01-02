Снегопады и морозы: какой будет погода в последние дни текущей недели в Башкирии

В последние дни текущей недели в Башкирии ожидается умеренно морозная и снежная погода. Это следует из прогноза Башгидрометцентра.
Сегодня, 2 января, прогнозируется небольшой снег, на юго-востоке республики до умеренного. Ветер — южный, умеренный. Температура воздуха днем потеплеет до −8,-13°.
Завтра, 3 января, вновь осадки в виде снега. Ветер — юго-западный, умеренный. Ночью ожидается похолодание до −18,-23°, местами до −27°, днем воздух прогреется до −10,-15°.
В воскресенье, 4 января, снова местами возможен небольшой снег. Ветер — юго-западный умеренный, в отдельных районах усиливающийся до сильных порывов. Ночные температуры составят −10,-15°, при прояснениях до −20°, днем ожидается −5,-10°.
