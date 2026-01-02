Сближение Земли с Солнцем в январе не отразится на погоде

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Максимальное в году сближение Земли и Солнца 3 января не повлияет на погоду, так как смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, а наклоном земной оси к плоскости орбиты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.