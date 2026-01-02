Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сближение Земли с Солнцем в январе не отразится на погоде

В пресс-службе Московского планетария отметили, что смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, а наклоном земной оси к плоскости орбиты.

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Максимальное в году сближение Земли и Солнца 3 января не повлияет на погоду, так как смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, а наклоном земной оси к плоскости орбиты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего — летом», — уточнили ТАСС астрономы.

3 января Земля окажется в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Из-за сокращения расстояния между ними до минимальных 147 099 586 км видимый диаметр Солнца в этот день будет наибольшим в году.