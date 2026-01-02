Российским детям ужесточили выезд за границу: как изменятся правила с 2026 года

Загранпаспорт понадобится для въезда в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.
В январе 2026 года для поездок детей в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию станет обязательным личный заграничный паспорт. Внесение детей в паспорта родителей или выезд по свидетельству о рождении для несовершеннолетних до 14 лет будет невозможен — его отсутствие станет основанием для запрета на выезд из России. Подробности нововведения и как оформить ребенку загранпаспорт — в материале URA.RU.
Детям до 14 лет понадобиться загранпаспорт.
С 20 января 2026 года вступает в силу новое правило: для въезда в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию всем детям младше 14 лет необходимо иметь личный заграничный паспорт. Это требование действует в обязательном порядке, независимо от того, сопровождают ли ребенка родители или другие взрослые.
Запрет на въезд будет действовать с 20 января 2026 года.
Ранее в эти страны можно было отправиться по свидетельству о рождении ребенка, если у родителей был при себе внутренний российский паспорт. После введения новых правил отсутствие загранпаспорта у ребенка станет основанием для запрета на выезд из России.
Важное уточнение: если ребенок выехал за границу по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, он сможет вернуться по тому же документу. При этом в случае транзита или по правилам отдельных авиакомпаний могут запросить дополнительные бумаги. Во избежание проблем перед поездкой стоит уточнить актуальные требования у перевозчика или в консульстве.
Для чего введены эти ограничения.
Введенное положение направлено на минимизацию рисков «незаконного вывоза несовершеннолетних» за границу по поддельным либо принадлежащим другим лицам документам, поскольку свидетельство о рождении не содержит фотографии ребенка. Об этом сообщили в Консульском департаменте МИД. Об этом сообщало издание MK.RU.
Нужно ли брать свидетельство о рождении ребенка.
Свидетельство о рождении ребенка стоит брать для подтверждения родства.
Несмотря на то, что для поездки ребенка в эти страны понадобится загранпаспорт, рекомендуется дополнительно брать с собой свидетельство о рождении ребенка. Этот документ необходим для подтверждения родства. Свидетельство о рождении является основным документом, подтверждающим, что ребенок является вашим. Оно особенно важно в случаях, когда фамилии родителя и ребенка не совпадают. Свидетельство могут запросить на пограничном контроле, при заселении в гостиницу или при оформлении страхового полиса.
Кроме того, документ может понадобиться в ходе решения медицинских и иных административных вопросов за рубежом. В их числе:
при обращении за медицинской помощью;при оформлении медицинской страховки или при госпитализации ребенка;при взаимодействии с местными органами власти, если требуется подтвердить возраст ребенка.
Как оформить загранпаспорт ребенку.
Загранпаспорт можно оформить через портал «Госуслуги», МФЦ или подразделения МВД.
Существует несколько способов, чтобы оформить загранпаспорт для ребенка. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или очно через МФЦ или подразделение МВД России по вопросам миграции. Об этом сообщало издание Pravda.ru. Для того, чтобы оформить через портал следует:
Авторизоваться на портале gosuslugi.ru и заполнить электронное заявление, указав, что загранпаспорт оформляется на ребенка. Выбрать подразделение МВД России, в котором вам будет удобно получить готовый документ. Ожидать уведомления о результатах предварительной проверки заявления. Как правило, это занимает от 2 до 12 рабочих дней. После одобрения заявления оплатить государственную пошлину установленного размера. Записаться на прием, выбрав дату и время визита, и посетить подразделение вместе с ребенком, имея при себе его свидетельство о рождении и ваш внутренний паспорт. Если оформляется загранпаспорт нового образца (биометрический), ребенку на месте сделают фотографию и снимут отпечатки пальцев. Дождаться уведомления о готовности документа. В зависимости от обстоятельств срок изготовления составляет от одного до трех месяцев.
Очно загранпаспорт оформляется через подразделение МВД России по вопросам миграции.
Оформить загранпаспорт можно сделать и очным способом, через МФЦ. Для этого необходимо:
Получить талон на прием на удобные дату и время. Явиться в МФЦ с ребенком, его свидетельством о рождении и вашим паспортом. Оплатить государственную пошлину непосредственно в МФЦ (при наличии такой услуги). Дождаться приглашения в подразделение МВД для фотографирования ребенка и завершения оформления паспорта.
Родители также могут обратиться напрямую в территориальный орган МВД России по вопросам миграции, не используя электронные сервисы. В этом случае порядок действий следующий:
Взять талон на прием в подразделении. Заполнить заявление на оформление загранпаспорта ребенку. Оплатить госпошлину. Передать комплект документов сотруднику и ожидать изготовления паспорта в установленные сроки.