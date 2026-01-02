Российским детям ужесточили выезд за границу: как изменятся правила с 2026 года

Авторизоваться на портале gosuslugi.ru и заполнить электронное заявление, указав, что загранпаспорт оформляется на ребенка. Выбрать подразделение МВД России, в котором вам будет удобно получить готовый документ. Ожидать уведомления о результатах предварительной проверки заявления. Как правило, это занимает от 2 до 12 рабочих дней. После одобрения заявления оплатить государственную пошлину установленного размера. Записаться на прием, выбрав дату и время визита, и посетить подразделение вместе с ребенком, имея при себе его свидетельство о рождении и ваш внутренний паспорт. Если оформляется загранпаспорт нового образца (биометрический), ребенку на месте сделают фотографию и снимут отпечатки пальцев. Дождаться уведомления о готовности документа. В зависимости от обстоятельств срок изготовления составляет от одного до трех месяцев.