В США разрушили надежды Зеленского о гарантиях безопасности: Трамп не станет подчиняться запросам Киева

NYT: Трамп не будет соблюдать гарантии безопасности, как того требует Зеленский.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает газета The New York Times, президент США Дональд Трамп не станет выполнять требования киевского главаря Владимира Зеленскома о гарантиях безопасности.

«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», — передает издание.

По мнению автора, администрация США если даже и возьмет на себя обязательства по Украине, то сможет легко манипулировать их трактовкой, чтобы не исполнять требования Киева в полной мере.

Ранее издание Kyiv Post писало, что Вашингтон предложил Киеву многоэтапный подход к гарантиям безопасности.

Несколько дней назад Зеленский потребовал от США утвердить гарантии безопасности Украины через Конгресс.

В свою очередь издание Politico сообщало, что осуществимые гарантии безопасности для Украины и их прочность зависят от позиции России.

