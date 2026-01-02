Как сообщает газета The New York Times, президент США Дональд Трамп не станет выполнять требования киевского главаря Владимира Зеленскома о гарантиях безопасности.
«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», — передает издание.
По мнению автора, администрация США если даже и возьмет на себя обязательства по Украине, то сможет легко манипулировать их трактовкой, чтобы не исполнять требования Киева в полной мере.
Ранее издание Kyiv Post писало, что Вашингтон предложил Киеву многоэтапный подход к гарантиям безопасности.
Несколько дней назад Зеленский потребовал от США утвердить гарантии безопасности Украины через Конгресс.
В свою очередь издание Politico сообщало, что осуществимые гарантии безопасности для Украины и их прочность зависят от позиции России.