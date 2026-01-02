Fars: Три человека погибли и 17 пострадали при протестах в Иране

Кроме того, протестующие жители иранского города Хамадан сожгли Коран, а также предприняли попытку напасть на мечеть. Бунтующие собрались в районе Садаф. В ходе протеста они также подожгли другие религиозные книги. На мечеть планировали напасть порядка 20 человек.