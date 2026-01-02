Fars: Три человека погибли и 17 пострадали при протестах в Иране

В иранском городе Азна в провинции Лорестан протесты переросли в столкновения с полицией, в результате чего погибли три человека, еще 17 получили ранения. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает Fars.
Отмечается, что группа протестующих напала на полицейский участок, воспользовавшись массовыми акциями недовольства. Во время столкновений с силовиками возникли беспорядки, которые привели к жертвам и большому числу пострадавших.
Агентство уточняет, что нападавшие были вооружены различными видами оружия и, по версии властей, пытались обезоружить сотрудников полиции и прорваться к складам правоохранительных органов.
Также сообщается, что участники погромов забрасывали полицейских камнями, поджигали служебные автомобили и вступали с ними в прямые столкновения, передает издание.
Кроме того, протестующие жители иранского города Хамадан сожгли Коран, а также предприняли попытку напасть на мечеть. Бунтующие собрались в районе Садаф. В ходе протеста они также подожгли другие религиозные книги. На мечеть планировали напасть порядка 20 человек.