Стало известно, сколько россияне могут заработать в праздники

В Сочи требуется упаковщик десертов с доходом до 128 тысяч рублей. В обязанности входит не только упаковка сладких наборов, но и приемка товаров. Столичным аниматорам для детских праздников готовы платить до 80 тысяч рублей, при этом компания-работодатель проводит предварительное обучение. В Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники предлагают до 70 тысяч рублей за консультацию покупателей и работу с товаром.