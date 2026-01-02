Стало известно, сколько россияне могут заработать в праздники

В новогодние праздники у россиян есть возможность значительно пополнить бюджет. Как следует из данных сервисов «Работа.ру» и «Подработка», имеющихся в распоряжении РИА Новости, соискателям предлагают доход от 70 до 200 тысяч рублей.
Самые высокие ставки, согласно исследованию, ожидают инструкторов по горным лыжам на сахалинском курорте, где можно заработать до 200 тысяч рублей. В Тамбове курьерам, готовым развозить продукты и товары первой необходимости от четырех часов в день, обещают зарплату до 160 тысяч.
В Сочи требуется упаковщик десертов с доходом до 128 тысяч рублей. В обязанности входит не только упаковка сладких наборов, но и приемка товаров. Столичным аниматорам для детских праздников готовы платить до 80 тысяч рублей, при этом компания-работодатель проводит предварительное обучение. В Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники предлагают до 70 тысяч рублей за консультацию покупателей и работу с товаром.
Прежде россиянам напомнили о тринадцатой зарплате. На выплату могут рассчитывать те сотрудники, в чьих трудовых или коллективных договорах прописаны условия назначения дополнительной зарплаты.