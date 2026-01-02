Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские звёзды записали поздравления с Новым годом для бойцов СВО

Российские артисты записали новогодние поздравления для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кадры опубликовало Минобороны России.

Источник: Life.ru

Поздравление для бойцов ВС РФ на СВО. Видео © Telegram / Минобороны России.

С новогодними словами к бойцам ВС РФ обратились Николай Басков, Иван Охлобыстин, группа «Кипелов», Александр Маршал, Юта, ST (Александр Степанов), Татьяна Куртукова, SOPRANO Турецкого, Анастасия Иванова и Влада Miravi.

Артисты поблагодарили военных и пожелали им крепкого здоровья, стойкости, верных товарищей и больше возможностей встречаться с близкими.

Поздравление для бойцов ВС РФ на СВО. Видео © Telegram / Минобороны России.

«Поверьте, мы никогда не забываем, что наши безопасность и спокойная жизнь являются следствием вашей верности, вашей отваги и готовности вставать на защиту тогда, когда это необходимо», — отметили участники поздравлений.

До этого военные 352-го мотострелкового полка, выполняющие задачи на Купянском направлении СВО, тоже записали видео с новогодним поздравлением. Они поздравили россиян с Новым годом и пожелали, чтобы 2026-й стал незабываемым, принёс победу на фронте и в тылу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.