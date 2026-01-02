Российские звёзды записали поздравления с Новым годом для бойцов СВО

До этого военные 352-го мотострелкового полка, выполняющие задачи на Купянском направлении СВО, тоже записали видео с новогодним поздравлением. Они поздравили россиян с Новым годом и пожелали, чтобы 2026-й стал незабываемым, принёс победу на фронте и в тылу.