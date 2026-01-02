Полиция раскрыла фразы, по которым вычисляют мошенников со взломом «Госуслуг»

Мошенники все чаще выманивают коды авторизации, имитируя взлом аккаунта на портале «Госуслуги». Для этого они представляются сотрудниками маркетплейсов, служб доставки, коммунальных и медицинских организаций. Об этом сообщили в МВД России.
В ведомстве пояснили, что современные аферы носят многоэтапный характер и, как правило, начинаются с попытки получить одноразовый код из СМС. Злоумышленники убеждают жертву, что без подтверждения невозможно передать посылку курьеру, оформить доставку или завершить регистрацию.
Нередко мошенники действуют под видом работников коммунальных служб. В таких случаях речь заходит о якобы замене домофона и необходимости «привязать ключи» к номеру телефона. Для этого у граждан просят продиктовать код подтверждения.
Распространены и схемы с участием псевдомедицинских учреждений. Потенциальной жертве сообщают о записи на прием и необходимости подтвердить личность через код, отправленный по СМС. Аналогичным образом действуют и те, кто выдает себя за представителей почтовых служб, предлагая авторизоваться в чат-боте для получения трек-номера заказного письма.
Отдельную категорию составляют звонки от имени образовательных организаций. Мошенники запугивают недопуском к экзаменам и предлагают срочно пройти «аттестацию» или тестирование на стороннем сайте. Также часто используются легенды о службах безопасности банков, правоохранительных органах и прокуратуре.
В МВД подчеркивают, что ни одна официальная структура не запрашивает коды из СМС. Любое подобное требование является прямым признаком обмана. При появлении таких фраз гражданам рекомендуют немедленно прекращать общение и не передавать никакие данные.
