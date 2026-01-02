Полиция раскрыла фразы, по которым вычисляют мошенников со взломом «Госуслуг»

Распространены и схемы с участием псевдомедицинских учреждений. Потенциальной жертве сообщают о записи на прием и необходимости подтвердить личность через код, отправленный по СМС. Аналогичным образом действуют и те, кто выдает себя за представителей почтовых служб, предлагая авторизоваться в чат-боте для получения трек-номера заказного письма.