В Москве скорректирована стоимость проезда в городском транспорте

«Нигде в России, да и в мире нет таких темпов обновления подвижного состава, такого масштаба и разнообразия сервисов для пассажиров, вариативности способов оплаты проезда. Город ежедневно работает над тем, чтобы появлялись новые удобные маршруты. Для поддержания и развития этой масштабной системы необходима корректировка тарифов, особенно в условиях роста цен на топливо и электроэнергию. Однако стоимость проезда в Москве остаётся одной из самых доступных среди крупных городов России. Пассажирам доступны выгодные варианты, включая годовую карту “Единый”, которая при частых поездках снижает стоимость одной поездки до чуть более 50 рублей и действует на всех видах транспорта, включая регулярные речные маршруты», — пояснила Цветкова.