В Москве скорректирована стоимость проезда в городском транспорте

Со 2 января 2026 года в Москве пересмотрены тарифы на проезд в городском транспорте. Изменения связаны с ростом цен на электроэнергию, топливо и инфляцией. Важно отметить, что с 2011 года индексация тарифов остается ниже уровня инфляции.
Ежедневно в московском транспорте совершается более семнадцати миллионов поездок. Жители столицы часто используют комбинированные маршруты, при этом стоимость проезда на километр пути в среднем на 45% ниже, чем в других крупных городах России.
Уже пятый год подряд биометрия остается самым выгодным способом оплаты проезда. Стоимость одной поездки составляет 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. В прошлом году биометрическая оплата стала доступна на всех турникетах метро и МЦК.
Тарифы на проездные билеты «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменились в среднем на 3,5 рубля. Эти проездные остаются самыми доступными среди крупных городов.
Пассажиры по-прежнему могут бесплатно пересаживаться между метро, МЦК и МЦД, а также между маршрутами наземного транспорта, если привязали карту «Тройка» в приложении «Метро Москвы» или «Московский транспорт». 80% билетов тарифного меню позволяют совершать бесплатные пересадки. К ним относятся безлимитные «Единые» билеты, билет «Кошелёк» по карте «Тройка» и билет ТАТ «Автобус-Трамвай».
С 2025 года учащиеся могут оплачивать проезд по «Единым» билетам на 30 и 90 дней в зоне «Пригород» на смежных столичных автобусных маршрутах. Стоимость билетов для студентов осталась прежней. Тарифные планы для учащихся являются самыми выгодными среди городов-миллионников страны. При этом молодые москвичи могут также пользоваться железнодорожным транспортом, приобретая проездные.
Также с начала года пересмотрены тарифы на проезд на регулярных речных маршрутах. В период действия «летнего тарифа» (с 1 мая по 30 сентября) стоимость одной поездки при оплате банковской картой или через СБП составляет 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные. По билету «Кошелёк» цена снижается на пятьдесят рублей, а при использовании биометрии — на сто пятьдесят.
Сабина Цветкова, председатель Комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, прокомментировала нововведения.
По ее словам, столичный транспорт динамично развивается, демонстрируя беспрецедентные темпы обновления и разнообразие услуг. Город постоянно работает над повышением комфорта и безопасности поездок, созданием новых маршрутов и внедрением современных технологий, таких как оплата биометрией на всех турникетах метро и МЦК.
«Нигде в России, да и в мире нет таких темпов обновления подвижного состава, такого масштаба и разнообразия сервисов для пассажиров, вариативности способов оплаты проезда. Город ежедневно работает над тем, чтобы появлялись новые удобные маршруты. Для поддержания и развития этой масштабной системы необходима корректировка тарифов, особенно в условиях роста цен на топливо и электроэнергию. Однако стоимость проезда в Москве остаётся одной из самых доступных среди крупных городов России. Пассажирам доступны выгодные варианты, включая годовую карту “Единый”, которая при частых поездках снижает стоимость одной поездки до чуть более 50 рублей и действует на всех видах транспорта, включая регулярные речные маршруты», — пояснила Цветкова.
В 2025 году доля новых вагонов в метро достигла 80%, полностью обновлен парк МЦД, на линии вышли современные поезда «Москва-2026». На наземном транспорте появились электробусы нового поколения А5, запущен трамвайный диаметр Т1 с трамваями «Львёнок-Москва» на автономном ходу, а также первый в России полностью беспилотный трамвай. Возрожден трамвайный маршрут № 5, расширяется сеть регулярного речного электротранспорта и смежных маршрутов проекта «Москва-область».
В планах на 2026 год — открытие первого участка новой Рублёво-Архангельской линии метро, дальнейшее обновление вагонов и наземного парка, запуск второго трамвайного диаметра, увеличение числа беспилотных трамваев, развитие МЦД и более 50 новых маршрутов проекта «Москва — Область».