Диетолог Поляков сказал, сколько можно доедать новогодние салаты

Диетолог Поляков рассказал об опасности долгого хранения новогодних салатов в холодильнике.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно хранить в холодильнике салаты, приготовленные для новогоднего стола.

«Есть золотое правило: салаты нужно готовить непосредственно перед тем, как они будут съедены. Гипотетически, срок их хранения составляет около 12 часов, но важно помнить: если мы говорим о пользе овощей, то с каждым часом она снижается», — отметил Поляков.

Второй важный момент — есть риск бактериального заражения. «Чем дольше стоит салат, тем выше вероятность получить кишечное расстройство или отравление. Поэтому в идеале салат должен быть съеден сразу», — обозначил диетолог.

«Если же был приготовлен большой объем салата, то его все равно желательно съесть в течение 12 часов. Например, салат, приготовленный в девять-десять вечера, можно доесть в девять утра следующего дня. Дольше хранить его не рекомендуется даже в холодильнике», — подытожил Поляков.

Диетолог Дарья Русакова ранее разъяснила, как долго различные блюда могут находиться на новогоднем столе без риска для здоровья.