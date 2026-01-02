Диетолог Поляков сказал, сколько можно доедать новогодние салаты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно хранить в холодильнике салаты, приготовленные для новогоднего стола.
«Есть золотое правило: салаты нужно готовить непосредственно перед тем, как они будут съедены. Гипотетически, срок их хранения составляет около 12 часов, но важно помнить: если мы говорим о пользе овощей, то с каждым часом она снижается», — отметил Поляков.
Второй важный момент — есть риск бактериального заражения. «Чем дольше стоит салат, тем выше вероятность получить кишечное расстройство или отравление. Поэтому в идеале салат должен быть съеден сразу», — обозначил диетолог.
«Если же был приготовлен большой объем салата, то его все равно желательно съесть в течение 12 часов. Например, салат, приготовленный в девять-десять вечера, можно доесть в девять утра следующего дня. Дольше хранить его не рекомендуется даже в холодильнике», — подытожил Поляков.
